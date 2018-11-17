Климкин отправится с рабочим визитом в Канаду

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Цель визита - участие в Галифакськом международном безопасностном форуме

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 17 и 18 ноября посетит с рабочим визитом Канаду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины (МИД).

Как сообщается, главная цель визита министра в Канаду - участие в Галифакськом международном безопасностном форуме.

Отмечается, что в рамках форума Климкин проведет ряд встреч. В частности, глава МИД встретится с министром национальной обороны Канады Харджитом Сайджаном, первым заместителем министра иностранных дел Канады Ианом Шугартом, членами канадского парламента, заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, сенаторами и конгрессменами США.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время визита в США в Вашингтоне обсудил усиление давления на Россию с членами Комитета по иностранным отношениям Сената США Робертом Коркером и Робертом Менендесом.

Ранее РБК-Украина сообщало, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время рабочего визита в Соединенные Штаты встретился со специальным представителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером.