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Клімкін заявив, що Facebook має працювати з українським сегментом з Києва

Новини » Телеком & IT    17.11.2018 - 23:48
Клімкін заявив, що Facebook має працювати з українським сегментом з Києва
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін обговорив інформаційні атаки з місією NDI

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Facebook давно повинен працювати з українським сегментом саме з Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Клімкіна.

За словами Клімкіна, місія Національного демократичного інституту (NDI) та Європарламенту за оцінкою передвиборчого середовища в Україні надала ряд рекомендацій.

"Місія NDI та Європарламенту за оцінкою передвиборчого середовища в Україні зробила слушні рекомендації. У нас була хороша дискусія з ними по комплексним спробам пошкодження інформаційних матеріалів і інформаційних атак. Facebook давно повинен працювати з українським сегментом саме з Києва. Як і інші ІТ-компанії", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 17 і 18 листопада відвідає з робочим візитом Канаду.

Головна мета візиту міністра в Канаду - участь у Галифакськом міжнародному форумі.

Наголошується, що в рамках форуму Клімкін проведе ряд зустрічей. Зокрема, глава МЗС зустрінеться з міністром національної оборони Канади Харджитом Сайджаном, першим заступником міністра закордонних справ Канади Ианом Шугартом, членами канадського парламенту, заступником генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, сенаторами та конгресменами США.

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Новини України МЗСFacebookПавло Клімкін
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