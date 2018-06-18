Климкин: целью России является фрагментация ЕС

Климкин отметил, что РФ последовательно ведет гибридную войну против ЕС

Целью Российской Федерации является фрагментация Евросоюза (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "Интерфакс-Украина".

"Целью России является фрагментация Европейского союза. Она последовательно ведет гибридную войну против ЕС. Сплоченный Европейский союз России по определению не нужен", - заявил Климкин.

При этом он отметил, что для Украины важно объяснить невозможность любых соглашений с РФ без того, чтобы она покинула оккупированные территории Украины.

"У нас должен быть свой выбор, Россия пусть делает свой", - заявил Климкин.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко обсудит с лидерами Евросоюза новые вызовы безопасности со стороны Российской Федерации (РФ) в Черном и Азовском морях.