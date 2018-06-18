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Климкин: целью России является фрагментация ЕС

НовостиПолитика    18.06.2018 - 18:07
Фото: Павел Климкин (twitter.com/UKRinUN)
Фото: Павел Климкин (twitter.com/UKRinUN)

Климкин отметил, что РФ последовательно ведет гибридную войну против ЕС

Целью Российской Федерации является фрагментация Евросоюза (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "Интерфакс-Украина".

"Целью России является фрагментация Европейского союза. Она последовательно ведет гибридную войну против ЕС. Сплоченный Европейский союз России по определению не нужен", - заявил Климкин.

При этом он отметил, что для Украины важно объяснить невозможность любых соглашений с РФ без того, чтобы она покинула оккупированные территории Украины.

"У нас должен быть свой выбор, Россия пусть делает свой", - заявил Климкин.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко обсудит с лидерами Евросоюза новые вызовы безопасности со стороны Российской Федерации (РФ) в Черном и Азовском морях.

Климкин заявил о невозможности реализации плана Авакова по деоккупации Донбасса из-за РФ Украина не допустит легитимизации "властей" на Донбассе через миротворцев ООН, - Климкин
Теги публикации: Евросоюз, Российская Федерация, Павел Климкин  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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