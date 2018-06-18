Клімкін: метою Росії є фрагментація ЄС

Клімкін зазначив, що РФ послідовно веде гібридну війну проти ЄС

Метою Російської Федерації є фрагментація Євросоюзу (ЄС). Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Метою Росії є фрагментація Європейського союзу. Вона послідовно веде гібридну війну проти ЄС. Згуртований Європейський союз Росії за визначенням не потрібен", - заявив Клімкін.

При цьому він зазначив, що для України важливо пояснити неможливість будь-яких угод з РФ без того, щоб вона покинула окуповані території України.

"У нас має бути свій вибір, Росія нехай робить свій", - заявив Клімкін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко обговорить з лідерами Євросоюзу нові виклики безпеці з боку Російської Федерації (РФ) в Чорному і Азовському морях.