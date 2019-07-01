Климкин после скандала с Зеленским ушел в отпуск

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ушел в отпуск. Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

Как отметил министр, он принял решение уйти в отпуск вне зависимости от того, какие решения примет Верховная рада. "Я считают, что это будет честно и правильно", - добавил он.

При этом министр отметил, что идет не просто в отпуск, а "в политический отпуск".

Климкин заявил, что своим предложением по украинским морякам Россия пыталась создать ловушку для Украины и фундаментально ослабить позицию по оккупированному Крыму.

"Но любые внутренние дискуссии должны усилять нас и ослаблять Россию", - сказал он.

Напомним, 27 июля президент Украины Владимир Зеленский публично обвинил министра иностранных дел Павла Климкина в том, что тот не согласовал с ним ноту Российской Федерации по пленным украинским морякам. "Я, президент Украины, напоминаю всем, особенно господину Климкину, я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ, потому что господин Климкин не считает необходимым обсуждать такой вопрос с президентом... Я не понимаю, почему не посоветовавшись со мной министр делает заявление от государства... Я хочу, чтобы МИД публично пояснил позицию вам ", - заявил Зеленский.

Как сообщало РБК-Украина, комитет Верховной рады Украины по иностранным делам в ходе заседания 1 июля планировал рассмотреть вопрос отставки министра иностранных дел Павла Климкина.

Отметим, глава парламента Андрей Парубий 1 июля заявил, что Верховная рада Украины в ближайшее время сможет рассмотреть кадровые вопросы.