Клімкін після скандалу з Зеленським пішов у відпустку

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін пішов у відпустку. Про це міністр написав на своїй сторінці уFacebook.

Як зазначив міністр, він ухвалив рішення піти у відпустку незалежно від того, які рішення прийме Верховна рада. "Я вважають, що це буде чесно і правильно", - додав він.

При цьому міністр зазначив, що йде не просто у відпустку, а у "політичну відпустку".

Клімкін заявив, що своєю пропозицією щодо українських моряків Росія намагалася створити пастку для України і фундаментально послабити позицію по окупованому Криму.

"Але будь-які внутрішні дискусії повинні підсилювати нас і послабляти Росію", - сказав він.

Нагадаємо, 27 липня президент України Володимир Зеленський публічно звинуватив міністра закордонних справ Павла Клімкіна в тому, що той не погодив з ним ноту що Російської Федерації щодо українських полонених моряків. "Я, президент України, нагадую всім, особливо пану Клімкіну, я в очі не бачив наш відповідь на ноту РФ, тому що пан Клімкін не вважає за необхідне обговорювати таке питання з президентом... Я не розумію, чому не порадившись зі мною міністр робить заяву від держави... Я хочу, щоб МЗС публічно пояснив позицію вам ", - заявив Зеленський.

Як повідомляло РБК-Україна, комітет Верховної ради України у закордонних справах в ході засідання 1 липня планував розглянути питання відставки міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Зазначимо, глава парламенту Андрій Парубій 1 липня заявив, що Верховна рада України найближчим часом зможе розглянути кадрові питання.