Клімкін вважає зрив "Газпромом" консультацій по транзиту газу спробою залякати Європу

Фото: Павло Клімкін (УНІАН)

Клімкін зазначив, що на проекти "Газпрому" потрібно поширювати усі норми ЄС

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає зрив російським "Газпромом" тристоронніх консультацій (Україна-ЄС-РФ) по транзиту газу спробою залякати Європу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Клімкіна у Twitter.

Клімкін зазначив, що наполягати на тому, що з "Газпромом" треба домовлятись, наївно.

"Зрив консультацій "Газпромом" - спроба безконтрольністю залякати Європу і нав‘язати поняття замість правил. Наполягати, що з "Газпромом" треба домовлятись, наївно, або надто цинічно. Вихід - поширювати на його проекти ("Північний потік-2") усі норми ЄС, чого Україна вимагає вже давно", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше заступник глави МЗС в України Олена Зеркаль повідомляла, що сьогодні в Брюсселі (Бельгія) відбулися експертні консультації щодо транзиту газу без участі російської сторони.

Як писало РБК-Україна, вчора, 14 січня, прес-секретар заступника голови Єврокомісії у справах Енергосоюзу Мароша Шефчовича Анна-Кайса Ітконен повідомила, що експертна тристороння зустріч України, ЄС і Росії по газу, запланована на 15 січня, скасована. Тоді як тристоронні переговори по газу залишаються запланованими на 21 січня.

Разом з тим, головний виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що експертна зустріч щодо газу може відбутися 15 січня у форматі Європейський союз-Україна.

Як відомо, сьогодні, 15 січня, Росія підтвердила участь у тристоронніх переговорах по газу, запланованих на 21 січня.