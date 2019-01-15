ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Клімкін вважає зрив "Газпромом" консультацій по транзиту газу спробою залякати Європу

Новини » Енергетика    15.01.2019 - 17:39
Клімкін вважає зрив "Газпромом" консультацій по транзиту газу спробою залякати Європу
Фото: Павло Клімкін (УНІАН)

Клімкін зазначив, що на проекти "Газпрому" потрібно поширювати усі норми ЄС

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає зрив російським  "Газпромом" тристоронніх консультацій (Україна-ЄС-РФ) по транзиту газу спробою залякати Європу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Клімкіна у Twitter.

Клімкін зазначив, що наполягати на тому, що з "Газпромом" треба домовлятись, наївно.

"Зрив консультацій "Газпромом" - спроба безконтрольністю залякати Європу і нав‘язати поняття замість правил. Наполягати, що з "Газпромом" треба домовлятись, наївно, або надто цинічно. Вихід - поширювати на його проекти ("Північний потік-2") усі норми ЄС, чого Україна вимагає вже давно", - зазначив він.

Клімкін вважає зрив &quot;Газпромом&quot; консультацій по транзиту газу спробою залякати Європу

Нагадаємо, раніше заступник глави МЗС в України Олена Зеркаль повідомляла, що сьогодні в Брюсселі (Бельгія) відбулися експертні консультації щодо транзиту газу без участі російської сторони.

Як писало РБК-Україна, вчора, 14 січня, прес-секретар заступника голови Єврокомісії у справах Енергосоюзу Мароша Шефчовича Анна-Кайса Ітконен повідомила, що експертна тристороння зустріч України, ЄС і Росії по газу, запланована на 15 січня, скасована. Тоді як тристоронні переговори по газу залишаються запланованими на 21 січня. 

Разом з тим, головний виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що експертна зустріч щодо газу може відбутися 15 січня у форматі Європейський союз-Україна. 

Як відомо, сьогодні, 15 січня, Росія підтвердила участь у тристоронніх переговорах по газу, запланованих на 21 січня.

Порошенко назвав термін, за який Україна має стати енергонезалежною Порошенко очікує зміни до Конституції по курсу в ЄС і НАТО в лютому
Новини України ГазпромЕвросоюзПавло Клімкінгаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся