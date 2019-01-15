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В Брюсселе обсудили транзит газа в ЕС через Украину без участия российской стороны

Новости » Энергетика    15.01.2019 - 15:00
В Брюсселе обсудили транзит газа в ЕС через Украину без участия российской стороны
Фото: Елена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Газпром отказался прислать своих представителей

Экспертные консультации по транзиту газа прошли сегодня в Брюсселе без участия российской стороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль в Facebook.

Как отметила Зеркаль, "Газпром сорвал технические трехсторонние консультации по газу, пытаясь своей неконтролируемостью запугать Европу и навязать свои понятия вместо цивилизованных правил".

По ее словам, консультации состоялись между Украиной и ЕС. "Мы провели очень содержательные переговоры с Еврокомиссией по поводу всех существенных вопросов, касающихся реформы рынка газа, выполнения Соглашения об Ассоциации и дальнейшей судьбы трехсторонних консультаций", - заявила Зеркаль.

В Брюсселе обсудили транзит газа в ЕС через Украину без участия российской стороны

Консультации - предварительная встреча сторон перед трехсторонними переговорами, которые должны пройти в Брюсселе 21 января. Министр энергетики РФ Александр Новак подтвердил готовность российской стороны в них участвовать. Впрочем, от главы правления "Газпрома" Алексея Миллера пока подтверждения нет.

Напомним, переговоры о судьбе транзита российского газа по территории Украины с 2020 года Еврокомиссия инициировала дважды - в июле и в сентябре прошлого года. По результатам последней встречи глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что российская сторона ее проигнорировала. Срок действующего транзитного контракта от 2009 года завершается 31 декабря 2019 года. У всех участников процесса остался год для того, чтобы решить спорные вопросы и договорится об объеме транзита после того, как контракт прекратит свое действие.

Для Украины ситуация осложняется тем, что РФ достраивает вторую ветку газопровода "Северный поток - 2", а руководство "Газпрома" неоднократно заявляло, что после завершения этого проекта транзит российского газа по украинской ГТС снизится до 15 млрд кубометров. Сейчас, согласно действующему контракту, "Газпром" обязан ежегодно перекачивать по украинскому трубопроводу 110 млрд кубометров.

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