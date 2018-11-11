Климкин считает, что ООН нужны соблюдение правил и фундаментальная реформа

Климкин выступил за необходимость реформы ООН
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ООН нужны соблюдение правил и фундаментальная реформа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Климкина.
"По мнению А.Меркель,то,что решение СБ ООН о применении силы часто заблокированы,не повод отказываться от ООН. Поддерживаю на 100%!ООН нужны соблюдение правил и фундаментальная реформа,которая тоже заблокирована. Если машина неисправна-ее надо чинить,а если кто против-менять механиков", - написал он.
По мнению А.Меркель,то,что решение СБ ООН о применении силы часто заблокированы,не повод отказываться от ООН.Поддерживаю на 100%!ООН нужны соблюдение правил и фундаментальная реформа,которая тоже заблокирована.Если машина неисправна-ее надо чинить,а если кто против-менять механиков— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 11, 2018
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко во время трехсторонней встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили вопрос введения миротворческой миссии ООН на оккупированную территорию Донбасса.
Так, стороны пришли к согласию, что именно внедрение миротворцев на всю территорию оккупированной части Донбасса обеспечит выполнение минских соглашений.