Климкин считает, что ООН нужны соблюдение правил и фундаментальная реформа

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин выступил за необходимость реформы ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ООН нужны соблюдение правил и фундаментальная реформа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Климкина.

"По мнению А.Меркель,то,что решение СБ ООН о применении силы часто заблокированы,не повод отказываться от ООН. Поддерживаю на 100%!ООН нужны соблюдение правил и фундаментальная реформа,которая тоже заблокирована. Если машина неисправна-ее надо чинить,а если кто против-менять механиков", - написал он.

По мнению А.Меркель,то,что решение СБ ООН о применении силы часто заблокированы,не повод отказываться от ООН.Поддерживаю на 100%!ООН нужны соблюдение правил и фундаментальная реформа,которая тоже заблокирована.Если машина неисправна-ее надо чинить,а если кто против-менять механиков — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 11, 2018

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко во время трехсторонней встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили вопрос введения миротворческой миссии ООН на оккупированную территорию Донбасса.

Так, стороны пришли к согласию, что именно внедрение миротворцев на всю территорию оккупированной части Донбасса обеспечит выполнение минских соглашений.