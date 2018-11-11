Клімкін вважає, що ООН потрібні дотримання правил і фундаментальна реформа

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін виступив за необхідність реформи ООН

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що ООН потрібні дотримання правил і фундаментальна реформа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Клімкіна.

"На думку А.Меркель,те,що рішення РБ ООН про застосування сили часто заблоковані,не підстава відмовлятися від ООН. Підтримую на 100%!ООН потрібні дотримання правил і фундаментальна реформа,що теж заблокована. Якщо машина несправна-її слід лагодити,а якщо хтось проти-міняти механіків", - написав він.

На думку А.Меркель,те,що рішення РБ ООН про застосування сили часто заблоковані,не підстава відмовлятися від ООН.Підтримую на 100%!ООН потрібні дотримання правил і фундаментальна реформа,що теж заблокована.Якщо машина несправна-її слід лагодити,а якщо хтось проти-міняти механіків — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 11, 2018

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко під час тристоронньої зустрічі із президентом Франції Емануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорили питання введення миротворчої місії ООН на окуповану територію Донбасу.

Так, сторони дійшли згоди, що саме впровадження миротворців на всю територію окупованої частини Донбасу забезпечить виконання мінських угод.