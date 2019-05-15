Клімкін розповів про наслідки повернення Росії в ПАРЄ

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін нагадав про те, що Росія не виконує Мінські домовленості

Повернення Росії в ПАРЄ запустить процес "нормалізації" всього, що дозволяє собі Російська Федерація без жодних кроків з її боку до нормальності. І ті, хто уможливлює таку викривлену глобальну реальність, мають понести за це частину відповідальності, заявив у Facebook міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Клімкін заявив, що прецедент повернення Росії в ПАРЄ буде мати значні символічні наслідки.

"Я ж нікого не дивував, коли казав, що Мінськ вже тривалий час перебуває у важкому коматозному стані? А після того, як Росія почала обілечувати український Донбас своїми паспортами, хіба не очевидно, що Мінськ перетворили на зомбі?" - написав Клімкін.

Клімкін нагадав про те, що Росія не виконує Мінські домовленості.

"І якщо зараз окремі країни-члени готові повертати до ПАРЄ агресора і порушника міжнародного права просто так, без виконання ним жодних з поставлених умов - вони мають бути свідомі того, що стають співучасниками підриву Мінську", - заявив він.

Міністр зазаначив, що це він обговорив у Брюсселі зі своїми колегами.

"Я був максимально коректним, підбираючи слова, а в політкоректність гратися більше не будемо. А якщо дехто в Європі піддаватиметься на шантаж Кремля і ховатиме голову у пісок - від Ради Європи і, зрештою, від усіх європейських цінностей дуже швидко може нічого не лишитися", - додав Клімкін.

Нагадаємо, Франція закликала країни Ради Європи підтримати зусилля по збереженню Росії у ПАРЄ. У свою чергу, в Україні заявили, що спроби повернути Росії у ПАРЄ без виконання нею умов, які сама ж ПАРЄ висунула до Росії, будуть розхитувати Раду Європи.