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Франция выступает за сохранение РФ в Совете Европы

Новости » Политика    14.05.2019 - 14:49
Франция выступает за сохранение РФ в Совете Европы
Фото: Эмануэль Макрон (YouTube screenshot)

Макрон отметил важность поиска решения, которое позволило бы сохранить Россию в ПАСЕ

Франция призывает страны Совета Европы поддержать усилия по сохранению России в ПАСЕ. Об этом говорится в заявлении МИД Франции.

Как сообщается, президент Эммануэль Макрон отметил важность поиска решения, которое позволило бы сохранить Россию в ПАСЕ со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями.

"Франция призывает все государства-члены поддержать усилия, предпринимаемые в настоящее время председательствующей финской стороной", - говорится в сообщении.

Во Франции прокомментировали заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Украина выйдет из Минского соглашения, если Совет Европы вернет России право голоса в ПАСЕ.

"Обязательства сторон по выполнению Минских соглашений должны соблюдаться. Они не могут быть связаны с ситуацией в Совете Европы", - отметили в ведомстве.

Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что существуют "хорошие шансы" для избежания возможного выхода России из ПАСЕ.  Ягланд отметил, что по этому вопросу сейчас ведутся "предметные дискуссии" между Комитетом министров СЕ и Парламентской ассамблеей Совета Европы. 

В свою очередь, в Украине заявили, что попытки вернуть Россию в ПАСЕ без выполнения ею условий, которые сама же ПАСЕ выдвинула к России, будут расшатывать Совет Европы.

РБК-Украина писало, что Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась менять процедуру применения санкцийВ частности, в ПАСЕ изменили текст срочного доклада, который должен был обеспечить снятие санкций и возвращение делегации РФ к работе в ассамблее.

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