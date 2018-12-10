Климкин на заседании Совета ЕС предложил возможные варианты санкций против России

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин считает понятным и правильным введение персональных санкций

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совета ЕС по иностранным делам предложил возможные варианты санкций против России. Об этом он заявил в ходе брифинга в Брюсселе по результатам встречи с министрами иностранных дел стран ЕС, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я предложил своим коллегам несколько типов санкций, начиная от персональных, для тех кто принимал участие в актах агрессии против Украины, также относительно ограничения возможности российских азовских портов и другие. Мы их будем обсуждать, они требуют более детального обсуждения. Я услышал предварительную поддержку от ряда министров, ряд министров требует обсуждения. Это не обсуждается с сегодня на завтра", - заявил он.

Кроме того, Климкин считает понятным и правильным введение персональных санкций в отношении российских военных, которые принимали участие в агрессии против Украины.

"Нам нужны два типа мер - первое, это санкции, которые б почувствовала Россия. Над этими санкциями мы будем работать. Сегодня я услышал поддержку от ряда министров однозначно. Ряд министров пропросили время. Это решение будет прорабатываться. Это влечет за собой детальный анализ, мы над этим будем работать", - добавил он.

Кроме того, Климкин отметил важность поддержки украинского Донбасса и привлечения ЕС к инфраструктурным проектам по восстановлению территорий.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам Климкина, логика действий России - дестабилизировать украинский юг. Поэтому, он считает важным обсуждение вопроса помощи Донбассу.