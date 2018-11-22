Климкин прокомментировал события под Домом профсоюзов в Киеве

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Столкновения под Домом профсоюзов в Киеве произошли вчера, 21 ноября

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал вчерашние события под Домом профсоюзов в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Климкина в Facebook.

Климкин отметил, задержанных активистов, которые протестовали против открытия заведения быстрого питания в Доме профсоюзов в годовщину начала Революции Достоинства, отпустили.

"Я всегда был и остаюсь сторонником гражданских протестов в рамках правового поля, ведь мы претендуем на звание правового европейского государства. Это, кстати, одна из ключевых идей Майдана. Хорошо понимаю эмоции этих активистов, потому что возникает резонный вопрос: почему часть улицы Институтской перекрыта и названа в честь Героев Небесной Сотни, а Дом профсоюзов при этом к романтической легенде Майдана почему-то не попадает?", - написал он.

Он отметил, что вчерашние события свидетельствуют, что "многие из нас воспринимает события пятилетней давности" как "нарезку фотографий, переименования улиц, псевдо-душевные посты по случаю важных дат, вздохи при словах "Революция Достоинства".

"Когда сегодня читаешь резкие посты "про открытие ресторана с жареной курятиной в сгоревшем штабе революции", то невольно возникает вопрос: а на самом деле изменил ли Майдан наше коллективное сознание, или просто остался в нашей формальной памяти?", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция расследует применение спецсредств в ходе столкновений под Домом профсоюзов в Киеве, которые произошли вчера, 21 ноября 2018 года.