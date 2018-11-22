ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Клімкін прокоментував події під Будинком профспілок у Києві

Новини » Надзвичайні події    22.11.2018 - 15:58
Клімкін прокоментував події під Будинком профспілок у Києві
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Сутички під Будинком профспілок у Києві сталися вчора, 21 листопада

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував вчорашні події під Будинком профспілок у Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Клімкіна у Facebook.

Клімкін зазначив, затриманих активістів, які протестували проти відкриття закладу швидкого харчування в Будинку профспілок в річницю початку Революції Гідності, звільнили. 

"Я завжди був та лишаюсь прихильником громадянських протестів в межах правового поля, адже ми претендуємо на звання правової європейської держави. Це, до речі, одна з ключових ідей Майдану. Добре розумію емоції цих активістів, тому що виникає резонне питання: чому частину вулиці Інститутської перекрито та названо на честь Героїв Небесної Сотні, а Будинок профспілок при цьому до романтичної легенди Майдану чомусь не потрапляє?", - написав він.

Він наголосив, що вчорашні події свідчать, що "багато хто з нас сприймає події п’ятирічної давнини" як "нарізку фотографій, перейменування вулиць, псевдо-душевні пости з нагоди важливих дат, зітхання при словах "Революція Гідності".

"Коли сьогодні читаєш різкі пости "про відкриття ресторану зі смаженою курятиною в спаленому штабі революції", то мимоволі постає питання: а чи насправді Майдан змінив нашу колективну свідомість, чи просто лишився в нашій формальній пам`яті?", - написав він.

Клімкін прокоментував події під Будинком профспілок у Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція розслідує застосування спецзасобів у ході сутичок під Будинком профспілок у Києві, які сталися вчора, 21 листопада 2018 року.

Клімкін анонсував "нормандську зустріч" в Берліні наступного тижня Поліція відпустила затриманих на акції під Будинком профспілок активістів
Новини України Дом профсоюзовПавло Клімкін
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся