Клімкін прокоментував події під Будинком профспілок у Києві

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Сутички під Будинком профспілок у Києві сталися вчора, 21 листопада

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував вчорашні події під Будинком профспілок у Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Клімкіна у Facebook.

Клімкін зазначив, затриманих активістів, які протестували проти відкриття закладу швидкого харчування в Будинку профспілок в річницю початку Революції Гідності, звільнили.

"Я завжди був та лишаюсь прихильником громадянських протестів в межах правового поля, адже ми претендуємо на звання правової європейської держави. Це, до речі, одна з ключових ідей Майдану. Добре розумію емоції цих активістів, тому що виникає резонне питання: чому частину вулиці Інститутської перекрито та названо на честь Героїв Небесної Сотні, а Будинок профспілок при цьому до романтичної легенди Майдану чомусь не потрапляє?", - написав він.

Він наголосив, що вчорашні події свідчать, що "багато хто з нас сприймає події п’ятирічної давнини" як "нарізку фотографій, перейменування вулиць, псевдо-душевні пости з нагоди важливих дат, зітхання при словах "Революція Гідності".

"Коли сьогодні читаєш різкі пости "про відкриття ресторану зі смаженою курятиною в спаленому штабі революції", то мимоволі постає питання: а чи насправді Майдан змінив нашу колективну свідомість, чи просто лишився в нашій формальній пам`яті?", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція розслідує застосування спецзасобів у ході сутичок під Будинком профспілок у Києві, які сталися вчора, 21 листопада 2018 року.