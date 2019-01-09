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Климкин призвал ОБСЕ направить международных наблюдателей на выборы в Украину

Новости » Выборы 2019    09.01.2019 - 18:53
Климкин призвал ОБСЕ направить международных наблюдателей на выборы в Украину
Фото: Павел Климкин (UN Photo/Mark Garten)

В то же время, Украина не допустит присутствия российских наблюдателей

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил письмо директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингиборг Сольрун Гисладоттир с просьбой направить в Украину наблюдательную миссию на президентские выборы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Климкина Facebook.

В то же время, министр сообщил, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей.

"Несколько дней назад, как и положено, направил письмо Директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингиборг Сольрун Гисладоттир с приглашением направить наблюдательную миссию на президентские выборы в Украину", - написал Климкин.

Климкин призвал ОБСЕ направить международных наблюдателей на выборы в УкраинуНапомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина должна обеспечить надлежащее наблюдение за президентской кампанией со стороны всех признанных международных организаций.

Отметим, выборы президента Украины состоятся в последнее воскресенье марта. За 90 дней до этой даты, а именно 31 декабря, Центральная избирательная комиссия официально объявила о начале избирательного процесса в стране.

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