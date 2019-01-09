Клімкін закликав ОБСЄ направити міжнародних спостерігачів на вибори в Україну

Фото: Павло Клімкін (UN Photo/Mark Garten)

Водночас, Україна не допустить присутності російських спостерігачів

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив листа директору Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Інгіборг Солрун Гісладоттір з прохання направити в Україну спостережну місію на президентські вибори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Клімкіна у Facebook.

Водночас, міністр повідомив, що Україна не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів.

"Кілька днів тому, як і належить, спрямував листа до Директорки Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Інгіборг Солрун Гісладоттір із запрошенням направити спостережну місію на президентські вибори в Україну", - написав Клімкін.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що Україна повинна забезпечити належне спостереження за президентською кампанією з боку всіх визнаних міжнародних організацій.

Зазначимо, вибори президента України відбудуться в останню неділю березня. За 90 днів до цієї дати, а саме 31 грудня, Центральна виборча комісія офіційно оголосила про початок виборчого процесу в країні.