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Клімкін закликав ОБСЄ направити міжнародних спостерігачів на вибори в Україну

Новини » Вибори 2019    09.01.2019 - 18:53
Клімкін закликав ОБСЄ направити міжнародних спостерігачів на вибори в Україну
Фото: Павло Клімкін (UN Photo/Mark Garten)

Водночас, Україна не допустить присутності російських спостерігачів

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив листа директору Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Інгіборг Солрун Гісладоттір з прохання направити в Україну спостережну місію на президентські вибори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Клімкіна у Facebook

Водночас, міністр повідомив, що Україна не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів.

"Кілька днів тому, як і належить, спрямував листа до Директорки Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Інгіборг Солрун Гісладоттір із запрошенням направити спостережну місію на президентські вибори в Україну", - написав Клімкін. 

Клімкін закликав ОБСЄ направити міжнародних спостерігачів на вибори в УкраїнуНагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що Україна повинна забезпечити належне спостереження за президентською кампанією з боку всіх визнаних міжнародних організацій. 

Зазначимо, вибори президента України відбудуться в останню неділю березня. За 90 днів до цієї дати, а саме 31 грудня, Центральна виборча комісія офіційно оголосила про початок виборчого процесу в країні.

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Новини України Павло КлімкінвыборыОБСЄ
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