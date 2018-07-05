Климкин призвал мировое сообщество усилить давлении на РФ

Министр призвал остановить надругательство над правами человека

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал мировое сообщество усилить давление на Российскую Федерацию из-за несоблюдения прав человека. Об том министр написал в своем Twitter.

"Призываю всех партнеров усилить давление на Кремль, заставить его остановить надругательство над правами человека и освободить политзаключенных!" - написал Климкин.

Он отметил, что в России "24 часа в сутки - новые приговоры, задержания, пытки, карательная психиатрия в отношении украинских граждан - пленников Кремля".

В Росії 24 години на добу - нові вироки, затримання, тортури, каральна психіатрія щодо українських громадян - бранців Кремля. Закликаю всіх партнерів посилити тиск на Кремль, змусити його зупинити наругу над правами людини і звільнити політв'язнів! #FreeSentsov #FreeBalukh — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) July 4, 2018

Напомним, ранее министр обсудил с коллегами в Сербии вопрос сербских наемников, которые воевали на Донбассе.

"Откровенно и обстоятельно обсудили с сербскими друзьями вопрос сербских наемников, которые воевали на Донбассе на стороне государства-оккупанта - России. Уже есть несколько судебных приговоров здесь, в Сербии, за что благодарен сербской стороне", - написал он.

