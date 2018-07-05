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Климкин призвал мировое сообщество усилить давлении на РФ

НовостиПолитика    05.07.2018 - 02:56
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Министр призвал остановить надругательство над правами человека

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал мировое сообщество усилить давление на Российскую Федерацию из-за несоблюдения прав человека. Об том министр написал в своем Twitter.

"Призываю всех партнеров усилить давление на Кремль, заставить его остановить надругательство над правами человека и освободить политзаключенных!" - написал Климкин.

Он отметил, что в России "24 часа в сутки - новые приговоры, задержания, пытки, карательная психиатрия в отношении украинских граждан - пленников Кремля".

Напомним, ранее министр обсудил с коллегами в Сербии вопрос сербских наемников, которые воевали на Донбассе.

"Откровенно и обстоятельно обсудили с сербскими друзьями вопрос сербских наемников, которые воевали на Донбассе на стороне государства-оккупанта - России. Уже есть несколько судебных приговоров здесь, в Сербии, за что благодарен сербской стороне", - написал он.
 

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Теги публикации: Российская Федерация, Павел Климкин  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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