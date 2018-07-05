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Клімкін закликав світову спільноту посилити тиск на РФ

НовиниПолітика    05.07.2018 - 02:56
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Міністр закликав зупинити наругу над правами людини

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав світову спільноту посилити тиск на Російську Федерацію через недотримання прав людини. Про те міністр написав у своєму Twitter.

"Закликаю всіх партнерів посилити тиск на Кремль, змусити його зупинити наругу над правами людини і звільнити політв'язнів!" - написав Клімкін.

Він зазначив, що в Росії "24 години на добу - нові вироки, затримання, тортури, каральна психіатрія щодо українських громадян - бранців Кремля".

Нагадаємо, раніше міністр обговорив з колегами в Сербії питання сербських найманців, які воювали на Донбасі.

"Відверто і докладно обговорили з сербськими друзями питання сербських найманців, які воювали на Донбасі на стороні держави-окупанта - Росії. Вже є кілька судових вироків тут, у Сербії, за що вдячний сербській стороні", - написав він.

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Теги публікації: Російська Федерація, Павло Клімкін  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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