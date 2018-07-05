Клімкін закликав світову спільноту посилити тиск на РФ

Міністр закликав зупинити наругу над правами людини

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав світову спільноту посилити тиск на Російську Федерацію через недотримання прав людини. Про те міністр написав у своєму Twitter.

"Закликаю всіх партнерів посилити тиск на Кремль, змусити його зупинити наругу над правами людини і звільнити політв'язнів!" - написав Клімкін.

Він зазначив, що в Росії "24 години на добу - нові вироки, затримання, тортури, каральна психіатрія щодо українських громадян - бранців Кремля".

В Росії 24 години на добу - нові вироки, затримання, тортури, каральна психіатрія щодо українських громадян - бранців Кремля. Закликаю всіх партнерів посилити тиск на Кремль, змусити його зупинити наругу над правами людини і звільнити політв'в'язнів! #FreeSentsov #FreeBalukh — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) July 4, 2018

Нагадаємо, раніше міністр обговорив з колегами в Сербії питання сербських найманців, які воювали на Донбасі.

"Відверто і докладно обговорили з сербськими друзями питання сербських найманців, які воювали на Донбасі на стороні держави-окупанта - Росії. Вже є кілька судових вироків тут, у Сербії, за що вдячний сербській стороні", - написав він.