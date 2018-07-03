В Сербии вынесли несколько судебных приговоров по наемникам, воевавшим на Донбассе, - Климкин

Климкин обсудил с коллегами в Сербии вопрос сербских наемников, которые воевали на Донбассе

В Сербии вынесли несколько судебных приговоров по наемникам, которые воевали на Донбассе. Об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Откровенно и обстоятельно обсудили с сербскими друзьями вопрос сербских наемников, которые воевали на Донбассе на стороне государства-оккупанта - России. Уже есть несколько судебных приговоров здесь, в Сербии, за что благодарен сербской стороне", - написал он.

Климкин также добавил, что в случае, если будет доказано, что указанные лица совершили преступления против человечности, эти дела должны быть рассмотрены в Гааге.

"Работаем дальше над тем, чтобы выявить всех наемников и их роль", - добавил он.

Фото: публикация Павла Климкина в Facebook

Отметим, глава отечественного внешнеполитического ведомства в настоящее время находится с визитом в Сербии. В Сербии с рабочим визитом также находится и президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украина рассчитывает на поддержку Сербии в вопросе размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.