Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.31
НБУ 2623.27
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.67
Межбанк BID 30.64
НБУ 3053.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.31
НБУ 2623.27
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.67
Межбанк BID 30.64
НБУ 3053.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Сербии вынесли несколько судебных приговоров по наемникам, воевавшим на Донбассе, - Климкин

НовостиПолитика    03.07.2018 - 15:59
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин обсудил с коллегами в Сербии вопрос сербских наемников, которые воевали на Донбассе

В Сербии вынесли несколько судебных приговоров по наемникам, которые воевали на Донбассе. Об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Откровенно и обстоятельно обсудили с сербскими друзьями вопрос сербских наемников, которые воевали на Донбассе на стороне государства-оккупанта - России. Уже есть несколько судебных приговоров здесь, в Сербии, за что благодарен сербской стороне", - написал он.

Климкин также добавил, что в случае, если будет доказано, что указанные лица совершили преступления против человечности, эти дела должны быть рассмотрены в Гааге.

"Работаем дальше над тем, чтобы выявить всех наемников и их роль", - добавил он.

Фото: публикация Павла Климкина в Facebook

Отметим, глава отечественного внешнеполитического ведомства в настоящее время находится с визитом в Сербии. В Сербии с рабочим визитом также находится и президент Украины Петр Порошенко. 

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украина рассчитывает на поддержку Сербии в вопросе размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Президенты Украины и Сербии обсудили вопросы европейской интеграции обоих государств На оккупированном Донбассе боевики проводят мобилизацию, - ГУР
Теги публикации: Донбасс, Павел Климкин, Сербия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Люди потеряли способность мыслить": Бабченко жестко раскритиковал россиян после победы РФ на ЧМ-2018
"Спорт и есть политика": Притула жестко высказался об отношении к ЧМ-2018
"Они среди нас": Приходько показала поддержку "ДНР" в Днепре (видео)
Уляна Супрун рассказала, как обезопасить себя от подделок при покупке лекарств
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь