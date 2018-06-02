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Інтерв'ю

Сестра Сенцова розповіла про погіршення стану здоров'я політв'язня

НовиниСуспільство    02.06.2018 - 16:48
Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)
Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)

Сенцова щодня роблять ін'єкції глюкози

Сестра незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова Наталя Каплан повідомила, що стан здоров'я політв'язня у зв’язку із голодуванням погіршується. Про це вона сказала 2 червня під час сьогоднішньої акції в Києві на підтримку Сенцова, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона зазначила, що сьогодні вже двадцятий день голодування Олега Сенцова і на тлі проблем зі здоров'ям, які були у її брата ще з дитинства, та разом із чотирирічним ув'язненням справи у політв'язня не дуже добрі.

"Йому щодня колять глюкозу, по літру на день", - сказала Каплан.

Фото: сестра Сенцова пише побажання брату (РБК-Україна)

Вона додала, що марно переконувати брата припинити голодування. Також вона відзначила важливість сьогоднішньої акції, оскільки її спілкування з політиками не дають поки результату.

"На кону стоять життя невинних людей і від ваших дій залежить багато. Якщо політики не почують голосу суспільства - вони не будуть просуватись у цьому питанні", - сказала Каплан під час спілкування з журналістами.

Нагадаємо, 2 червня у Києві на Майдані Незалежності відбулась акція на підтримку утримуваного в Росії Олега Сенцова та інших українських політв'язнів.

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Теги публікації: Олег Сенцов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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