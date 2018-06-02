Клімкін закликав глав МЗС усього світу посилити тиск на РФ для звільнення політв'язнів

Клімкін надіслав листи колегам по всьому світу та закликав консолідувати міжнародний тиск на Росію

Глава Міністерства закордонних справ (МЗС) України Павло Клімкін написав керівникам МЗС усього світу листи із закликом посилити тиск на Росію для звільнення політв'язнів. Про це Клімкін написав у своєму Twitter.

"Надіслав листи колегам-міністрам по всьому світу. Попросив, щоб тиснули на Росію та вимагали звільнення всіх. Критично важливо, щоб Кремль звільнив Володимира Балуха, Олега Сенцова та Олександра Кольченка, які оголосили голодування. Закликав консолідувати міжнародну відповідь на злочини Росії, у тому числі - посиленням санкцій", - написав глава українського МЗС.

Надіслав листи колегам-міністрам по всьому світу. Попросив, щоб тиснули на Росію та вимагали звільнення всіх.Критично важливо,щоб Кремль #FreeBalukh, #FreeSentsov, #FreeKolchenko,які оголосили голодування.Закликав консолідувати міжн відповідь на злочини RU,у тч посиленням санкцій pic.twitter.com/flLapEqLd8 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 2, 2018

Зокрема, у листах він нагадав, що Балух голодує із 19 травня 2018, Сенцов - із 14 травня, Кольченко - 31 травня. Також зазначив про зростання тиску та переслідувань кримських татар після анексії півострова.

Нагадаємо, сестра незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, Наталя Каплан, повідомила, що стан здоров'я політв'язня у зв’язку із голодуванням погіршується.

Додамо, що 2 червня у Києві на Майдані Незалежності відбулась акція на підтримку утримуваного в Росії Олега Сенцова та інших українських політв'язнів. Аналогічна акція відбулась у понад 70 містах світу.