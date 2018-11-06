Климкин: присутствие миссии ОБСЕ на Донбассе важнее, чем отсутствие любой другой

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин прокомментировал заявление Хуга, который не смог назвать Россию агрессором

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что присутствие миссии ОБСЕ на Донбассе даже с ограниченными возможностями гораздо важнее, чем отсутствие любой другой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

В частности, министр прокомментировал ситуацию, когда уже бывший замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что не считает Россию агрессором. По словам Климкина, это произошло потому, что представитель ОБСЕ в своих заявлениях не мог выходить за формальные рамки, не имел права давать политических оценок и говорить "от себя".

"Да, спектр возможностей наблюдателей ОБСЕ на Донбассе весьма ограничен. Кроме того, российские оккупанты всячески препятствуют их работе. Но присутствие такой миссии гораздо важнее, чем отсутствие любой другой", - добавил Климкин.

Напомним, ранее сообщалось, что Марк Этерингтон после ухода Александра Хуга займет должность первого заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Отметим, перед отставкой Хуг заявлял, что конфликт на Донбассе не является замороженным и его можно решить.