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Этерингтон займет должность замглавы СММ ОБСЕ в Украине

Новости » Общество    01.11.2018 - 17:18
Фото: Марк Этерингтон (twitter.com/OSCE_SMM)
Фото: Марк Этерингтон (twitter.com/OSCE_SMM)

Марк Этерингтон с 2014 года является членом миссии ОБСЕ в Украине

Марк Этерингтон займет должность заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение СММ.

"Марк Этерингтон возвращается в СММ ОБСЕ в должности заместителя главы Миссии, привнося свой богатый опыт и профессионализм на благо Миссии и Украины", - говорится в сообщении в Twitter.

Отметим, что Этерингтон бывший десантник британской армии. В 1992-1995 годах работал в наблюдательной миссии Европейского союза в Югославии. Также он участвовал в европейских миссиях в Хорватии, Боснии, Сербии и Косово. То есть, приложил руку к развалу Югославии, а затем и Сербии.

Кроме того, Этерингтон принимал участие в урегулировании конфликтов в Афганистане и Южном Судане. А с 2014 года он является членом СММ ОБСЕ в Украине.

Напомним, ранее этот пост занимал Александр Хуг, срок полномочий которого завершился 31 октября.

Вчера на последнем брифинге в должности замглавы СММ ОБСЕ в Украине Хуг заявил, что конфликт на Донбассе не является замороженным, его можно решить. Хуг отметил, что с того времени, когда он пришел работать в Украину, на Донбассе общая ситуация почти не изменилась. По его словам, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 8,3 тыс. нарушений режима прекращения огня.

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