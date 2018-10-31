Хуг: конфликт на Донбассе не является замороженным, его можно решить

Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)

Хуг заявил, что с 2014 года на Добасі мало что изменилось, но решения есть

Конфликт на Донбассе не является замороженным, его можно решить. Об этом на брифинге в среду, 31 октября, сказал заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент РБК-Украина.

Хуг, уходя со своей должностью в ОБСЕ, отметил, что с того времени, когда он пришел работать в Украине, на Донбассе общая ситуация почти не изменилась.

"После развертывания конфликта летом 2014 года, почти ничего не изменилось. СММ ОБСЕ готова провести верификацию процесса. Я покидаю эту должность с неоднозначными чувствами. Насилие не прекращается, люди до сих пор погибают... Зная это, после 4,5 лет этого конфликта, я иду с ощущением грусти. Однако этот конфликт не заморожен, его можно решить", - сказал Хуг.

Он добавил, что стороны не отвели вооружение на Донбассе и не провели разминирование территории.

"Мы фиксировали наличие мин несмотря на договоренности. С начала 2016 года мы зафиксировали гибель более 200 человек. В Маринке недавно снова мирные жители получили ранения", - отметил Хуг.

Напомним, ранее Хуг отмечал в одном из интервью'ю, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали доказательства вторжения России на территорию Украины.

Также он хаявляв, что военную составляющую вооруженного конфликта на Донбассе можно остановить в течение одного часа". А разминирование территорий является немедленным задачей сразу после прекращения огня.

Добавим, по данным ОБСЕ, с начала 2018 года на Донбассе 28 детей погибли или были ранены вследствие ведения военных действий.