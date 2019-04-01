ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Климкин пожаловался на падение явки за границей

Новости » Выборы 2019    01.04.2019 - 14:37
Климкин пожаловался на падение явки за границей
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

На выборах 2019 за рубежом проголосовало на 20 тыс. украинцев меньше        

На выборах 2019 в первом туре за границей проголосовало на 20 тыс. украинцев меньше, чем на выборах в 2014 году. Об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, в 2014 году на избирательных участках проголосовали почти 73 тысячи украинцев, а в первом туре выборов 2019 - чуть более 53 тысяч.

"Какая-то горькая получается арифметика. Всем, кто пришел - безусловный респект. Как бы пафосно это не звучало, гражданский долг должен быть одинаково важным для всех украинцев", - добавил Климкин.

Климкин пожаловался на падение явки за границей

 

Отметим, по данным Центральной избирательной комиссии, обработано уже 98% протоколов, которые поступили с заграничного округа. Петра Порошенко поддержали 38,58% избирателей, Владимира Зеленского - 26,14%.

В Италии приняли участие в выборах более 5 тыс. украинцев, и Порошенко победил с результатом 40,60%. В Испании из почти 4 тыс. избирателей (37,66%) поддержали действующего президента, в Германии - 42,18% из более 7 тыс. избирателей. В то же время Зеленский показал наивысшие результаты в Польше - 38,41% из более 7 тыс. избирателей, в Чехии - 36,68 из 4,5 тыс. украинцев

Отметим, ранее также гражданская сеть ОПОРА объявила результаты параллельного подсчета голосов.

 

Разрыв между Зеленским и Порошенко превысил 2 млн голосов
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко МИД УкраиныПавел Климкинвыборы
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь