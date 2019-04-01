ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Клімкін поскаржився на падіння явки за кордоном

Новини » Вибори 2019    01.04.2019 - 14:37
Клімкін поскаржився на падіння явки за кордоном
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

На виборах 2019 за кордоном проголосували на 20 тис. менше українців

На виборах 2019 у першому турі за кордоном проголосувало на 20 тис. українців менше, ніж на виборах у 2014 році. Про це Facebook повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

За його словами, в 2014 році на виборчих дільницях проголосували майже 73 тисячі українців, а у першому турі виборів 2019 - трохи більше 53 тисяч.

"Якась гірка виходить арифметика. Всім, хто прийшов - безумовний респект. Як би пафосно це не звучало, громадянський обов'язок маэ бути однаково важливим для всіх українців", - додав Клімкін.

Клімкін поскаржився на падіння явки за кордоном

 

Відзначимо, за даними Центральної виборчої комісії, опрацьовано вже 98% протоколів, які надійшли з закордонного округу. Петра Порошенка підтримали 38,58% виборців, Володимира Зеленського - 26,14%.

В Італії взяли участь у виборах понад 5 тис. українців, і Порошенко переміг з результатом 40,60%. В Іспанії майже 4 тис. виборців (37,66%) підтримали чинного президента, в Німеччині - 42,18% з понад 7 тис. виборців. У той же час Зеленський показав найвищі результати у Польщі - 38,41% з понад 7 тис. виборців, у Чехії - 36,68 з 4,5 тис. українців

Зазначимо, раніше громадянська мережа ОПОРА оголосила результати паралельного підрахунку голосів.

 

Розрив між Зеленським і Порошенком перевищив 2 млн голосів
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як проходить голосування за президента України
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко МЗСПавло Клімкінвыборы
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся