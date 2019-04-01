ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Опора" объявила результаты параллельного подсчета голосов

Новости » Выборы 2019    01.04.2019 - 13:59
"Опора" объявила результаты параллельного подсчета голосов
Фото: выборы президента Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

По результатам подсчета "Опоры", во второй тур выходят Зеленский и Порошенко

По результатам параллельного подсчета голосов, который провела гражданская сеть "Опора", во второй тур выборов президента выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Об этом сообщается на сайте "Опоры".

В частности, показатели Зеленского и Порошенко составляют 30,1% и 15,7% при погрешности 0,7%.

Основываясь на отчетах от 1296 с 1304 наблюдателей, "Опора" сообщила, что когда Центральная избирательная комиссия объявит окончательные результаты президентских выборов, они могут быть такими:

  • Владимир Зеленский 30,1% (погрешность - 0,7%);
  • Петр Порошенко 15,7% (0,7%);
  • Юлия Тимошенко 13,3% (0,4%);
  • Юрий Бойко 11,5% (0,7%);
  • Анатолий Гриценко 6,8% (0,4%);
  • Игорь Смешко 5,9% (0,3%);
  • Олег Ляшко 5,5% (0,3%);
  • Александр Вилкул 4,1% (0,3%);
  • Юрий Тимошенко 0,6% (0,1%).

Напомним, данные информационно-аналитической системы "Выборы" на табло Центральной избирательной комиссии свидетельствуют, что по результатам промежуточного подсчета результатов выборов 2019 разрыв между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко превысил 2 млн голосов.

Ранее Центризбирком показал результаты голосования за рубежом. По состоянию на 13:15 1 апреля было обработано 98,01% протоколов, а в выборах поучаствовали более 53 тыс. украинцев. На заграничном округе побеждает Порошенко с результатом 38,58%, далее следует Зеленский с 26,14% голосов.

Разрыв между Зеленским и Порошенко превысил 2 млн голосов Тимошенко на выборах 2019: результаты голосования за кандидата
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко выборыОПОРА
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь