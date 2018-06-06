Климкин посетит Турцию с рабочим визитом

Запланированы переговоры с министром иностранных дел Турции

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 7-8 июня посетит Турцию с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Программой пребывания министра Павла Климкина в г. Анкара предусмотрено проведение переговоров с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и министром энергетики Турции Бератом Албайраком", - говорится в сообщении.

Отмечается, что визит состоится в рамках совместных мероприятий, которые проводят Украина и Турция по случаю 74-й годовщины депортации крымскотатарского народа 1944 года.

Во время визита также запланировано интервью Климкина ведущим турецким СМИ.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит Данию 26-27 июня.