Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Климкин посетит Турцию с рабочим визитом

НовостиПолитика    06.06.2018 - 19:31
Фото: Климкин и Чавушоглу (twitter.com/MevlutCavusoglu)
Фото: Климкин и Чавушоглу (twitter.com/MevlutCavusoglu)

Запланированы переговоры с министром иностранных дел Турции

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 7-8 июня посетит Турцию с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Программой пребывания министра Павла Климкина в г. Анкара предусмотрено проведение переговоров с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и министром энергетики Турции Бератом Албайраком", - говорится в сообщении.

Отмечается, что визит состоится в рамках совместных мероприятий, которые проводят Украина и Турция по случаю 74-й годовщины депортации крымскотатарского народа 1944 года.

Во время визита также запланировано интервью Климкина ведущим турецким СМИ.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит Данию 26-27 июня.

Новинский встретился с министром иностранных дел Турции Климкин призвал глав МИД всего мира усилить давление на РФ для освобождения политзаключенных
Теги публикации: Павел Климкин, Турция, дипломаты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Вы все равно не поверите": Вакарчук прокомментировал слухи о президентстве
Застрелился известный украинский режиссер и писатель
Появился "расстрельный список" из 47 журналистов и блогеров
"Операция очень дорогая": Комаров призвал помочь тяжелобольной девочке из Житомирской области
On Top