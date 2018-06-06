Клімкін відвідає Туреччину з робочим візитом

Заплановані переговори з міністром закордонних справ Туреччини

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 7-8 червня відвідає Туреччину з робочим візитом. Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

"Програмою перебування міністра Павла Клімкіна у м. Анкара передбачено проведення переговорів з міністром закордонних справ Мевлютом Чавушоглу та міністром енергетики Туреччини Бератом Албайраком", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що візит відбудеться у рамках спільних заходів, які проводять Україна та Туреччина з вшанування 74-х роковин депортації кримськотатарського народу 1944 року.

Під час візиту також заплановано інтерв’ю Клімкіна провідним турецьким ЗМІ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відвідає Данію 26-27 червня.