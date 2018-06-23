Климкин: мы получим доступ к политзаключенным в РФ, но не сразу

Климкин отметил, что Лавров всегда избегал дискуссии о политзаключенных на встречах в нормандском формате

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Украина получит доступ к политзаключенным в Российской Федерации (РФ), но не сразу. Об этом Климкин заявил в ходе рабочего визита в Трускавец (Львовская область).

"Давим всеми возможными средствами. Лавров (глава МИД России Сергей Лавров, - ред.) всегда избегал дискуссии о политзаключенных на встречах в нормандском формате. Всем было понятно, что Россия будет играть с допусками. Я думаю, что мы получим этот доступ (к политзаключенным, - ред.). К сожалению, не сразу. Сейчас они (РФ, - ред.) говорят об определенном плане. Я верю только в четкие политические решения. В России эти решения принимает только один человек", - заявил Климкин.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский омбудсмен Людмила Денисова требует срочного доступа к украинскому политзаключенному Владимиру Балуху, жизнь которого под угрозой.

Отметим, 9 июня текущего года президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным относительно политзаключенных. В ходе разговора была достигнута договоренность о допуске омбудсменов к политзаключенным. После этого Денисова уехала в РФ, чтобы встретиться с удерживаемыми там украинцами, однако пока ей это сделать не удается.