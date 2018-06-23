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Клімкін: ми отримаємо доступ до політв'язнів в РФ, але не одразу

НовиниПолітика    23.06.2018 - 11:53
Фото: Павло Клімкін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Клімкін зазначив, що Лавров завжди уникав дискусії про політв'язнів на зустрічах у нормандському форматі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Україна отримає доступ до політв'язнів в Російській Федерації (РФ), але не одразу. Про це Клімкін заявив у ході робочого візиту у Трускавець (Львівська область).

"Тиснемо всіма можливими засобами. Лавров (глава МЗС Росії Сергій Лавров, - ред.) завжди уникав дискусії про політв'язнів на зустрічах у нормандському форматі. Всім було зрозуміло, що Росія буде гратися з допусками. Я думаю, що ми отримаємо цей доступ (до політв'язнів, - ред.). На жаль, не одразу. Зараз вони (РФ, - ред.) говорять про певний план. Я вірю тільки в чіткі політичні рішення. В Росії ці рішення приймає лише одна людина", - заявив Клімкін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український омбудсмен Людмила Денісова вимагає термінового доступу до українського політв’язня Володимира Балуха, життя якого під загрозою.

Зазначимо, 9 червня поточного року президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним щодо заручників. У ході розмови було досягнуто домовленості про допуск омбудсменів до політв'язнів. Після цього Денісова поїхала до РФ, щоб зустрітися з утримуваними там українцями, проте наразі їй це зробити не вдається.

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Теги публікації: Російська Федерація, Павло Клімкін, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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