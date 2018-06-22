Денісова вимагає від РФ терміново допустити її до Балуха

Балух голодує вже 96 день

Український омбудсмен Людмила Денісова вимагає термінового доступу до українського політв’язня Володимира Балуха, життя якого під загрозою. Про це повідомляє прес-служба омбудсмена.

"Він голодує вже 96-й день. Сьогодні Володимир заявив про перехід на сухе голодування. Правозахисники повідомляють, що під час останнього слухання в так званому "Роздольненському районному суді" в анексованому Криму Володимира Балуха допитали в якості підсудного. Він розповів про приниження та провокації з боку адміністрації Сімферопольського СІЗО", - коментує Денісова.

Омбудсмен вимагає від РФ терміново надати їй можливість здійснити візит до Володимира Балуха та особисто перевірити стан його здоров’я.

Денісова також звертається до Міжнародного комітету Червоного Хреста, відділення якого знаходиться у Криму, з проханням відвідати Балуха і надати йому кваліфіковану медичну допомогу.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що Балух перейшов на сухе голодування.