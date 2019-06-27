Климкин объяснил ситуацию с ответом МИД России и опубликовал обе ноты

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что украинский ответ на дипломатическую ноту МИД России разоблачает скрытые мотивы российской стороны в отношении захваченных моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

В частности, министр опубликовал обе дипломатические ноты, а также назвал российский документ "примитивной ловушкой".

"Ловушка была подготовлена для наших моряков, для нашей юридической и дипломатической команды, для руководства страны. К сожалению, похоже, что кто-то в Офисе президента банально попался", - отметил Климкин.

Он также подчеркнул, что изложенная в украинской ноте аргументация - это позиция, которую МИД совместно с международными партнерами отстаивает с первого дня захвата моряков.

Фото: дипломатические ноты по захваченным морякам

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Климкина за то, что МИД предпринимает внешнеполитические шаги в отношении России без его ведома.

"Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ, потому что господин Климкин не считает необходимым обсуждать такой вопрос с президентом... Я не понимаю, почему не посоветовавшись со мной, министр делает заявление от государства", - заявил Зеленский.

До этого МИД Украины сообщил о том, что Российская Федерация готова передать захваченных моряков, если Киев даст гарантии их уголовного преследования по российским законам.