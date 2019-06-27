Клімкін пояснив ситуацію з відповіддю МЗС Росії та опублікував обидві ноти

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що українська відповідь на дипломатичну ноту МЗС Росії викриває приховані мотиви російської сторони щодо захоплених моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Зокрема, міністр опублікував обидві дипломатичні ноти, а також назвав російський документ "примітивною пасткою".

"Пастка була підготовлена для наших моряків, для нашої юридичної та дипломатичної команди, для керівництва країни. На жаль, схоже, що хтось в Офісі президента банально попався", - зазначив Клімкін.

Він також підкреслив, що викладена в українській ноті аргументація - це позиція, яку МЗС спільно з міжнародними партнерами відстоює з першого дня захоплення моряків.

Фото: дипломатичні ноти захоплених моряків

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський розкритикував Клімкіна за те, що МЗС робить зовнішньополітичні кроки щодо Росії без його відома.

"Я в очі не бачив нашу відповідь на ноту РФ, тому що пан Клімкін не вважає за необхідне обговорювати таке питання з президентом... Я не розумію, чому не порадившись зі мною, міністр робить заяву від держави", - заявив Зеленський.

До цього МЗС України повідомив про те, що Російська Федерація готова передати захоплених моряків, якщо Київ дасть гарантії їх кримінального переслідування за російськими законами.