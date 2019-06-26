ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Россия назвала условие передачи захваченных моряков Украине

Новости » Общество    26.06.2019 - 17:40
Россия назвала условие передачи захваченных моряков Украине
Фото: украинские моряки (УНИАН)

Россия требует от Украины гарантировать уголовное преследование моряков

Российская Федерация готова передать Украине захваченных моряков, если Киев даст гарантии их уголовного преследования по российским законам. Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

Сообщается, что вчера МИД Украины получил ноту Министерства иностранных дел Российской Федерации с предложением, чтобы Украина дала письменные гарантии продолжения уголовного преследования моряков "в соответствии с российским законодательством".

"Считаем это предложение России неприемлемым и таким, что обостряет спор между Украиной и Россией по иммунитету военных кораблей. Об этом украинская сторона уже проинформировала Международный трибунал по морскому праву. В этой связи требуем от России без каких-либо дальнейших условий выполнить Приказ Международного трибунала по морскому праву и безотлагательно освободить захваченных 24 украинских моряков", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает считать инцидент с украинскими кораблями вблизи Керченского пролива неподсудным трибуналу ООН.

Ранее также стало известно, что президент США Дональд Трамп поднимет вопрос освобождения украинских заложников на полях саммита "Большой двадцатки".

 

МИД призвал на саммите G20 усилить давление на Россию в вопросе моряков
Новости Украины МИД УкраиныРоссийская Федерацияморяки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь