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Климкин обсудил со спикером Сеймаса Пранцкетисом украинско-литовское сотрудничество

Новости » Политика    11.01.2019 - 01:03
Климкин обсудил со спикером Сеймаса Пранцкетисом украинско-литовское сотрудничество
Фото: Павел Климкин (из открытых источников)

Климкин встретился со спикером Сеймаса Литовской Республики

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился со Спикером Сеймаса Литовской Республики Викторасом Пранцкетисом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, 10 января 2019 года во время встречи было обсуждено двустороннее взаимодействие и комплекс вопросов международной повестки дня.

Основной упор был сделан на необходимости продолжения международным сообществом поддержки Украины в ее противодействия продолжающейся вооруженной агрессии, а также важность сохранения в течение 2019 года активного украинско-литовского межпарламентского диалога как в двух-, так и многостороннем форматах сотрудничества.

Как сообщается, министр иностранных дел Украины и Спикер Сеймаса отдельно обсудили вопрос возможного установления в г. Вильнюс памятника жертвам Голодомора в Украине 1932-33 годов.

Напомним, ранее сообщалось, что Павел Климкин встретился с Главой МИД Литовской Республики и обсудил усилия по противодействию продолжающейся российской агрессии против Украины.

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Новости Украины МИД УкраиныЛитваПавел Климкин
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