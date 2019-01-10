Клімкін обговорив з главою МЗС Литви протидію агресії РФ

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Павло Клімкін зустрівся з Главою МЗС Литовської Республіки

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з Главою МЗС Литовської Республіки і обговорив зусилля з протидії триваючій російській агресії проти України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Так, 10 січня 2019 року, у ході робочого візиту до Литви Павло Клімкін провів зустріч з Міністром закордонних справ Литовської Республіки Лінасом Лінкявічюсом.

Вони обговорили питання як двостороннього співробітництва, так і координацію спільних політико-дипломатичних зусиль з протидії триваючій російській агресії проти України.

Як зазначається, важливим елементом зазначеної зустрічі стала урочиста передача литовській стороні в якості подарунка примірника унікального видання – "Книги добра", виданої у рамках реалізації однойменного міжнародного соціального проекту за підтримки МЗС України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Павло Клімкін 10-11 січня 2019 року здійснить візит до Литовської Республіки.