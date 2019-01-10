ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Клімкін обговорив з главою МЗС Литви протидію агресії РФ

Новини » Політика    10.01.2019 - 23:04
Клімкін обговорив з главою МЗС Литви протидію агресії РФ
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Павло Клімкін зустрівся з Главою МЗС Литовської Республіки

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з Главою МЗС Литовської Республіки і обговорив зусилля з протидії триваючій російській агресії проти України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Так, 10 січня 2019 року, у ході робочого візиту до Литви Павло Клімкін провів зустріч з Міністром закордонних справ Литовської Республіки Лінасом Лінкявічюсом.

Вони обговорили питання як двостороннього співробітництва, так і координацію спільних політико-дипломатичних зусиль з протидії триваючій російській агресії проти України.

Як зазначається, важливим елементом зазначеної зустрічі стала урочиста передача литовській стороні в якості подарунка примірника унікального видання – "Книги добра", виданої у рамках реалізації однойменного міжнародного соціального проекту за підтримки МЗС України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Павло Клімкін 10-11 січня 2019 року здійснить візит до Литовської Республіки.

ЄС вкотре закликає Росію звільнити українських моряків В Чорне море увійшов бойовий корабель Північного флоту РФ
Новини України МЗСЛитваПавло Клімкінагресія РФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся