Клімкін обговорив з главою МЗС Литви протидію агресії РФ

Павло Клімкін зустрівся з Главою МЗС Литовської Республіки
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з Главою МЗС Литовської Республіки і обговорив зусилля з протидії триваючій російській агресії проти України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.
Так, 10 січня 2019 року, у ході робочого візиту до Литви Павло Клімкін провів зустріч з Міністром закордонних справ Литовської Республіки Лінасом Лінкявічюсом.
Вони обговорили питання як двостороннього співробітництва, так і координацію спільних політико-дипломатичних зусиль з протидії триваючій російській агресії проти України.
Як зазначається, важливим елементом зазначеної зустрічі стала урочиста передача литовській стороні в якості подарунка примірника унікального видання – "Книги добра", виданої у рамках реалізації однойменного міжнародного соціального проекту за підтримки МЗС України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Павло Клімкін 10-11 січня 2019 року здійснить візит до Литовської Республіки.