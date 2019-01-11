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Клімкін обговорив зі спікером Сеймаса Пранцкєтісом українсько-литовську співпрацю

Новини » Політика    11.01.2019 - 01:03
Клімкін обговорив зі спікером Сеймаса Пранцкєтісом українсько-литовську співпрацю
Фото: Павло Клімкін (з відкритих джерел)

Клімкін зустрівся зі спікером Сеймаса Литовської Республіки

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся зі Спікером Сеймаса Литовської Республіки Вікторасом Пранцкєтісом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Так, 10 січня 2019 року під час зустрічі було обговорено двосторонню взаємодію і комплекс питань міжнародного порядку денного.

Основний наголос було зроблено на необхідності продовження міжнародною спільнотою підтримки України в її протидії триваючій збройній агресії, а також на важливості збереження протягом 2019 року активного українсько-литовського міжпарламентського діалогу як у дво-, так і багатосторонньому форматах співпраці.

Як повідомляється, міністр закордонних справ України і Спікер Сеймаса окремо обговорили питання можливого встановлення у м. Вільнюс пам’ятника жертвам Голодомору в Україні 1932-33 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Павло Клімкін зустрівся з Главою МЗС Литовської Республіки і обговорив зусилля з протидії триваючій російській агресії проти України. 

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