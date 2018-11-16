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Климкин обсудил с сенаторами и конгрессменами США усиление давления на Россию

Новости » Политика    16.11.2018 - 23:25
Климкин обсудил с сенаторами и конгрессменами США усиление давления на Россию
Фото: Клікін на встрече с американскими политиками (twitter.com/PavloKlimkin)

Климкин также поблагодарил США за поддержку Украины в вопросе обороны

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время визита в США в Вашингтоне обсудил усиление давления на Россию с членами Комитета по иностранным отношениям Сената США Робертом Коркером и Робертом Менендесом. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе МИД.

В частности, Климкин проинформировал собеседников об актуальной ситуации на Донбассе и в оккупированном Крыму.

"В контексте обсуждения вопросов дальнейшей поддержки нашего государства Павел Климкин подчеркнул важность законодательного закрепления предложенного Сенатом и Палатой представителей увеличение объемов помощи Украине в федеральном бюджете Соединенных Штатов 2019 года", - отметили в МИД.

Климкин также отдельно отметил историческое решение Сената США о принятии резолюции к 85 годовщине Голодомора в Украине, в которой события 1932-1933 годов признаны геноцидом украинского народа.

Министр также встретился с председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей Эдом Ройсом и сопредседателем Комитета Элиотом Енгелем. Климкин поблагодарил конгрессменов за постоянное внимание Комитета в вопросах противостояния агрессии со стороны РФ.

"Министр подчеркнул важность развития в федеральном бюджете Соединенных Штатов 2019 года положительной динамики помощи, которая предоставляется Украине, в частности на поддержку обороны", - добавили в ведомстве.

Напомним, в пятницу, 16 ноября, в ходе заседания комиссии стратегического партнерства США-Украина, спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что на сегодняшний день минские соглашения являются ключевым инструментом для сохранения санкций против России ради восстановления территориальной целостности Украины.

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