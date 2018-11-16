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Мінські угоди є ключовим інструментом для збереження санкцій прои РФ, - Волкер

Новини » Політика    16.11.2018 - 18:45
Мінські угоди є ключовим інструментом для збереження санкцій прои РФ, - Волкер
Фото: Курт Волкер (РБК-Україна/Віталій Носач)

США залишаються прихильними успіху України як суверенної незалежної держави, сказав Волкер

Мінські угоди є ключовим інструментом для збереження санкцій світових країн, зокрема Сполучених Штатів, проти Росії задля відновлення територіальної цілісності України. Про це сказав спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер у ході засідання комісії стратегічного партнерства США-Україна, передає РБК-Україна із посиланням на Twіtter Волкера.

Зокрема спецпредставник приєднався до заяви помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Весса Мітчелла, що "Сполучені Штати залишаються прихильними успіху України як суверенної європейської держави, вільної та незалежної у світі".

"Я знову підтвердив нашу відданість забезпеченню повного відновлення територіальної цілісності України та безпеки та благополуччя всіх українців. Я також підкреслив корисність мінських угод, які під час підписання у важкий час підтверджують зобов'язання Росії територіальній цілісності України та є ключовим інструментом для збереження санкцій", - написав Волкер.

Нагадаємо, нещодавно спецпредставник Держдепу США Курт Волкер, коментуючи "вибори" на окупованому Донбасі, заявив, що замість виконання мінських угод, Росія підтримує корумпованих "лідерів" Донбасу. Також Волкер  перерахував головні порушення мінських угод з боку РФ. Загалом серед грубих порушень він назвав чотири пункти.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиКурт ВолкерСанкції проти Росії
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