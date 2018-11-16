Клімкін обговорив із сенаторами та конгресменами США посилення тиску на Росію

Фото: Клікін на зустрічі із американськими політиками (twitter.com/PavloKlimkin)

Клімкін також подякував США за підтримку України в питанні оборони

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час візиту до США у Вашингтоні обговорив посилення тиску на Росію з членами Комітету із закордонних відносин Сенату США Робертом Коркером та Робертом Менендесом. Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі МЗС.

Зокрема, Клімкін поінформував співрозмовників про актуальну ситуацію на Донбасі та в окупованому Криму.

"У контексті обговорення питань подальшої підтримки нашої держави Павло Клімкін підкреслив важливість законодавчого закріплення запропонованого Сенатом і Палатою представників збільшення обсягів допомоги Україні у федеральному бюджеті Сполучених Штатів 2019 року", - зазначили в МЗС.

Клімкін також окремо відзначив історичне рішення Сенату США про ухвалення резолюції до 85 роковин Голодомору в Україні, у якій події 1932-1933 років визнано геноцидом українського народу.

Мініст також зустрівся із головою Комітету закордонних справ Палати представників Едом Ройсом та співголовою Комітету Еліотом Енгелем. Клімкін подякував конгресменам за постійну увагу Комітету закордонних справ у питаннях протистояння агресії з боку РФ.

"Міністр підкреслив важливість розвитку у федеральному бюджеті Сполучених Штатів 2019 року позитивної динаміки допомоги, яка надається Україні, зкрема на підтримку оборони", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 листопада, у ході засідання комісії стратегічного партнерства США-Україна, спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер заявив, що на сьогодні мінські угоди є ключовим інструментом для збереження санкцій проти Росії задля відновлення територіальної цілісності України.