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Клімкін сподівається, що військовополонених моряків в РФ вдастся звільнити до виборів

Новини » Політика    08.01.2019 - 13:20
Клімкін сподівається, що військовополонених моряків в РФ вдастся звільнити до виборів
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін зазначив, що Росія "буде грати на вибори"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сподівається, що військовополонених моряків, утримуваних в Російській Федерації, вдастся звільнити до виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Клімкіна в ефірі "1+1".

Клімкін зазначив, що Росія "буде грати на вибори".

"Ми не просто всіх активізували. Всім прекрасно зрозуміло, що спочатку буде суд, РФ буде грати на вибори. Тобто це не означає, що вони не можуть бути звільнені до виборів, але буде гра технологічна на вибори, і це стосується не тільки моряків, це 100%. Я чекаю, що нам вдастся (звільнити моряків до виборів, - ред.)…ми на це працюємо", - зазначив він.

 
Pavlo Klimkin - гість в студії «Сніданок з 1+1».

Pavlo Klimkin - гість в студії «Сніданок з 1+1». Дивіться про найголовніше: звільнення військовополонених, отримання Томосу, перспективи вступу до ЄС та НАТО, зміцнення міжнародної коаліції навколо України і надання допомоги нашим громадянам.

Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Вівторок, 8 січня 2019 р.

Зазначимо, президентські вибори в Україні запланована на 31 березня 2019 року.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року Росія атакувала українські кораблі в районі Керченської протоки. В результаті агресії РФ були захоплені три українських судна та 24 українських моряки. Наразі всі вони визнали себе військовополоненими.  Тоді як, в РФ заявили, що вони порушили правила проходження через Керченську протоку.

Зазначимо, раніше віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Клімпуш-Цинцадзе повідомляла, що проти Російської Федерації можуть запровадити нові санкції через ситуацію в Азовському морі

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