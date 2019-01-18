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Климкин и Маас обсудят освобождения украинских политзаключенных

Новости » Политика    18.01.2019 - 11:21
Климкин и Маас обсудят освобождения украинских политзаключенных
Фото: Павел Климкин и Гайко Маас (Униан)

Стороны также обсудят пути усиления давления на Россию с целью разблокирования судоходства в акватории Черного и Азовского морей

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин проведет переговоры с главой МИД Германии Гайко Маасом, который совершит рабочий визит в Киев. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД.

Стороны обсудят углубление взаимодействия Украины и ФРГ с целью противодействия российской агрессии, в частности вместе с Францией в рамках "нормандского формата", в том числе пути усиления давления на Россию с целью разблокирования судоходства в акватории Черного и Азовского морей, а также дальнейшие усилия с целью освобождения украинских граждан из российского плена и заточения

Павел Климкин и Гайко Маас обсудят также вопросы двустороннего сотрудничества на фоне качественного роста показателей экономического и инвестиционного взаимодействия двух стран, а также проблематику энергетической безопасности в Европе.

Напомним, ранее Хайко Маас заявлял, что страны Европейского союза должны учитывать тревоги восточноевропейских стран из-за Российской Федерации. По словам главы МИД Германии, ЕС необходима новая политика, которая учла бы интересы восточноевропейских стран.

До этого министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что агрессивное поведение РФ ставит под угрозу международную безопасность и стабильность, что делает возможным возникновение новой войны в Европе.

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