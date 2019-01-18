Клімкін та Маас обговорять звільнення українських політв'язнів

Фото: Павло Клімкін та Гайко Маас (Уніан)

Сторони також обговорять шляхи посилення тиску на Росію з метою розблокування судноплавства в акваторії Чорного та Азовського морів

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін проведе переговори з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом, який здійснить робочий візит до Києва. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС.

Сторони обговорять поглиблення взаємодії України та ФРН з метою протидії російській агресії, зокрема разом з Францією у рамках "нормандського формату", у тому числі шляхи посилення тиску на Росію з метою розблокування судноплавства в акваторії Чорного та Азовського морів, а також подальші зусилля з метою звільнення українських громадян з російського полону та ув’язнення.

Павло Клімкін та Гайко Маас обговорять також питання двосторонньої співпраці на тлі якісного зростання показників економічної та інвестиційної взаємодії двох країн, а також проблематику енергетичної безпеки в Європі.

Нагадаємо, раніше Хайко Маас заявляв, що країни Європейського союзу повинні враховувати тривоги східноєвропейських країн через Російську Федерацію. За словами глави МЗС Німеччини, ЄС необхідна нова політика, яка врахувала б інтереси східноєвропейських країн.

До цього міністр оборони Норвегії, Франк Бакке-Йенсен заявив, що агресивна поведінка РФ ставить під загрозу міжнародну безпеку і стабільність, що робить можливим виникнення нової війни в Європі.