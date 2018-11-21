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Климкин и Курц обсудили политику Евросоюза в отношении РФ

Новости » Политика    21.11.2018 - 21:49
Климкин и Курц обсудили политику Евросоюза в отношении РФ
Фото: Павел Климкин и Себастьян Курц (mfa.gov.ua)

Также Климкин встретился с венским архиепископом кардиналом Кристофом Шенборном

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин с канцлером Австрии Себастьяном Курцом обсудили вопросы политики Евросоюза в отношении РФ вследствие российской агрессии против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИДа Украины.

Также Климкин встретился с венским архиепископом кардиналом Кристофом Шенборном и обсудили вопрос создания единой поместной православной церкви в Украине.

"Стороны обсудили также вопрос почтения памяти Кардинала Инницера, по инициативе которого в 1933 году в Вене был создан "Межконфессиональный и международный комитет помощи территориям Советского Союза, которые пострадали от голода", - говорится в сообщении.

Глава МИД принял участие в международной конференции высокого уровня по вопросам противодействия антисемитизму и антисіонізму, где выступил во время панельной дискуссии и в совместном ужине с представителями мировых еврейских организаций.

Напомним, ранее сообщалось, что Павел Климкин 20 и 21 ноября будет находиться с рабочим визитом в Австрии.

Климкин обсудил с Курцом помощь Австрии Украине Страны ЕС расширят военное сотрудничество
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