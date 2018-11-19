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Климкин едет с рабочим визитом в Австрию

Новости » Политика    19.11.2018 - 17:50
Климкин едет с рабочим визитом в Австрию
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

В Вене он примет участие в международной конференции по противодействию антисемитизму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 20 и 21 ноября будет находиться с рабочим визитом в Австрии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

В пресс-службе отмечают, что в Вене состоится международная конференция высокого уровня по вопросам противодействия антисемитизму и антисионизму. Климкин примет участие в конференции, в частности, выступит во время панельной дискуссии.

Кроме того, министр проведет в столице Австрии ряд двусторонних встреч.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал строительство газопровода "Северный поток-2". В частности, он назвал "Северный поток-2" возможностью обеспечить энергетическую безопасность Европы через различные источники и маршруты. В то же время Курц обратил внимание на необходимости сохранения статуса транзитера для Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Австрия поможет Украине в вопросах лесного хозяйства. Кроме того, посол Австрии в Украине Гермине Поппеллер подчеркнула, что Европейский союз и Австрия выступают за отмену моратория на вывоз леса-кругляка и против введения моратория на экспорт из Украины других видов древесины, поскольку это не только лишает Украину статьи доходов, но и не соответствует нормам ВТО и противоречит Договору об ассоциации между Украиной и ЕС.

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