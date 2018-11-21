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Клімкін та Курц обговорили політику Євросоюзу щодо РФ

Новини » Політика    21.11.2018 - 21:49
Клімкін та Курц обговорили політику Євросоюзу щодо РФ
Фото: Павло Клімкін та Себастьян Курц (mfa.gov.ua)

Також Клімкін зустрівся з віденським архиєпископом кардиналом Крістофом Шьонборном

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін з канцлером Австрії Себастьяном Курцом обговорили питання політики Євросоюзу щодо РФ внаслідок російської агресії проти України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС України.

Також Клімкін зустрівся з віденським архиєпископом кардиналом Крістофом Шьонборном та обговорили питання створення єдиної помісної православної церкви в Україні.

"Сторони обговорили також питання вшанування пам’яті Кардинала Інніцера, за ініціативи якого у 1933 р. у Відні був створений "Міжконфесійний і міжнародний комітет допомоги територіям Радянського Союзу, що постраждали від голоду", - йдеться у повідомленні.

Глава МЗС взяв участь в міжнародній конференції високого рівня з питань протидії антисемітизму і антисіонізму, де виступив під час панельної дискусії, та у спільній вечері з представниками світових єврейських організацій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Павло Клімкін 20 і 21 листопада перебуватиме з робочим візитом в Австрії.

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Новини України ЕвросоюзПавло КлімкінСебастьян Курц
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