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Климкин не исключил совместную работу с Зеленским

Новости » Выборы 2019    26.04.2019 - 14:55
Климкин не исключил совместную работу с Зеленским
Фото: Павел Климкин (Виталий Носач, РБК-Украина)

По словам Климкина, совместная работа возможна при наличии общих принципов, ценностей и убеждений

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключает возможности обсуждения с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским вопроса совместной работы. Об этом он сказал во время брифинга.

При этом Климкин отметил, что совместная работа возможна только при наличии общих принципов, ценностей и убеждений.

"У меня есть свои принципы, ценности и убеждения. Если они будут совпадать и будет совместное желание, то об этом мы будем разговаривать", - сказал глава МИД Украины, добавив, что совместная работа будет зависеть от обоюдного желания, приоритетов и путей их достижения.

Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что в команде Зеленского обсуждают вопрос замены шести министров. Отметим, в окружении Зеленского крайне неохотно комментируют тему возможного роспуска Рады. Собеседник РБК-Украина в его штабе отметил, что они пытаются избежать ситуации, при которой страна до осени останется без парламента. В частности, штабисты опасаются, то объявление досрочных выборов могут заблокировать в суде уже после роспуска парламента.

Кроме того, Зеленский намекнул на перестановки в Генштабе, однако отказался называть конкретные фамилии как минимум до инаугурации.

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