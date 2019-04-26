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Клімкін не виключив спільну роботу з Зеленським

Новини » Вибори 2019    26.04.2019 - 14:55
Клімкін не виключив спільну роботу з Зеленським
Фото: Павло Клімкін (Віталій Носач, РБК-Україна)

За словами Клімкіна, спільна робота можлива при наявності спільних принципів, цінностей і переконань

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін не виключає можливості обговорення з майбутнім президентом України Володимиром Зеленським питання спільної роботи. Про це він сказав під час брифінгу.

При цьому він зазначив, що спільна робота можлива тільки при наявності загальних принципів, цінностей і переконань.

"У мене є свої принципи, цінності і переконання. Якщо вони будуть збігатися і буде спільне бажання, то про це ми будемо розмовляти", - сказав глава МЗС України, додавши, що спільна робота буде залежати від обопільного бажання, пріоритетів і шляхів їх досягнення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна з посиланням на джерела повідомляло, що в команді Зеленського обговорюють питання заміни шести міністрів. Відзначимо, в оточенні Зеленського вкрай неохоче коментують тему можливого розпуску Ради. Співрозмовник РБК-Україна в його штабі зазначив, що вони намагаються уникнути ситуації, при якій країна до осені залишиться без парламенту. Зокрема, штабісти побоюються, оголошення дострокових виборів можуть заблокувати в суді вже після розпуску парламенту.

Крім того, він натякнув на перестановки в Генштабі, проте відмовився називати конкретні прізвища як мінімум до інавгурації.

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